Feldkirchen Waiern schreibt seit 125 Jahren Medizingeschichte

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Krankenhaus Waiern besteht seit 125 Jahren © Schusser, KK (5)

Es lag ihm besonders am Herzen, die Not und das Elend der Armen und Kranken zu lindern: Ernst Schwarz, evangelischer Pfarrer von Waiern, eröffnete am 21. November 1894 das „Kranken- und Erholungsheim“ in Waiern. Dies zu vollbringen galt damals als „ein Wunder“ – finanziert allein durch Spenden, mit „viel Kraft und dem Segen Gottes“ wurde Schwarz’ Vision Wirklichkeit. Zwei Jahre nach der Eröffnung erhielt das Krankenheim bereits Öffentlichkeitsrecht.