Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David und Emilia freuen sich schon auf viele Süßkartoffel-Pommes © KK

Eva Keutschacher aus Pulst machte in ihrem Garten eine erfreuliche Entdeckung. "Ich konnte eine Süßkartoffel mit über drei Kilogramm ernten", so Keutschacher. Besonders darüber gefreut haben sich David und Emilia, die jetzt viele Süßkartoffel-Pommes, so Keutschacher, bekommen werden.