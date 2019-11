In Mittelkärnten am Markt

Team für den Wein: Isolde Neumaier mit Tochter Manuela Iris und Gerald Neumaier © KK/Privat

Gleich drei Weingärten besitzt der Winzer Gerald Neumaier. Angesiedelt sind sie in Maltschach, Landskron und in Tiefenberg in der Südoststeiermark. Letzterem Standort verdankt er auch seinen Einstieg in das Geschäft, denn diesen hat Neumaier im Jahr 1999 von seinem Onkel geerbt. Wenig später folgten dann auch die Ansiedlungen in Kärnten.