Feldkirchen Seit 20 Jahren stehen „Jam Trax“ auf der Bühne

Jubiläumskonzert am Samstag, dem 9. November, im Stadtsaal – auch mit unveröffentlichten Liedern.

1999 gab es den ersten Auftritt von „Jam Trax“ © KK/JAM TRAX

Die Band „Jam Trax“ feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt sie am Samstag, dem 9. November, zu einem Konzert in den Feldkirchner Stadtsaal. „Wir haben von jeder CD mindestens einen Song dabei und werden auch Lieder spielen, die nicht veröffentlicht wurden“, sagt Bassist Sigi Hatberger, der gemeinsam mit Erhard Fian, Achim Seebacher und Thomas Prugger von Anfang an mit dabei ist.