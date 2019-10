Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuel (20) suchte am Mittwoch seine Hofdamen aus © KK/Screenshot

Bauer sucht Frau-Kandidat Manuel (20) aus Deutsch-Griffen wartete schon sehnlichst auf seine Post. Am Mittwoch erhielt er die Briefe von seinen Kandidatinnen. "Ich habe schon geschaut, wie die Briefe gestaltet waren. Ich habe auch auf das Aussehen geachtet", so Manuel. Drei seiner Freunde standen ihm bei der Auswahl mit Rat und Tat zur Seite. "Er ist nicht oberflächlich. Er wird schon schauen, ob sie mit Herz geschrieben hat", so ein Freund. Ein weiterer merkte an, dass Manuel eine braucht, die ihm "Gas gibt."