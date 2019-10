Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Samuele Rossi mit den Schauspielern © FURIO BRUZZONE

Der elfjährige Pino leidet an einer lebensbedrohlichen Form einer Blutkrankheit und darf das Haus nicht verlassen. Als er die Chance bekommt, Teil einer Kinderbande zu werden, die er täglich von seinem Fenster aus beobachtet, beginnt er trotz der Angst seiner Eltern und den exzentrischen Überzeugungen seiner Großmutter, um seine Freiheit zu kämpfen Und er zeigt ihnen, dass auch er das Recht hat, zu leben, wie alle anderen.

Diese Szenen werden gerade in Kärnten und Italien für den Kinder-Spielfilm „Glassboy“ gedreht, zuletzt besuchte das Drehteam Mittelkärnten. „Wir waren für unseren Film auf der Suche nach einzigartigen Orten“, sagt Regisseur Samuele Rossi. Gefunden wurden diese Orte mit Hilfe von sogenannten „Location-Scouts“ am St. Veiter Bahnhof und auf Schloss Gradisch in Feldkirchen. „Das Bahnhofsgebäude in St. Veit mit der Uhr erinnerte mich an den Film ‚Zurück in die Zukunft’ und hat mich fasziniert“, sagt Rossi, der immer wieder versucht, Querverbindungen zu anderen Filmen zu schaffen.