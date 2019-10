Neuwahlen Mittelkärntner im Landesvorstand des Blasmusikverbandes

Kärntner Blasmusikverband (KBV) hielt in Ossiach seine 40. Generalversammlung ab.

Bei der Versammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt © KBV/KK

Die Delegierten der Blasmusikvereine trafen sich in der CMA Ossiach. Dabei wählten sie den neuen Landesvorstand bis 2022. Landesobmann ist Horst Baumgartner aus Feldkirchen, seine beiden Stellvertreter sind Reinhard Schneeberger aus Irschen und Stefan Süssenbacher aus Althofen. Der neu gewählte Landesvorstand freue sich, in der nächsten Funktionsperiode „Blasmusik neu zu denken, Jugend sowie Kapellmeister und Vereine in Fortbildungen zu schulen und mit Wettbewerben die Qualität der Blasmusik weiter zu verbessern“, heißt es.