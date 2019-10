Lokalaugenschein. Laut Arbeitspapier der ehemaligen Regierung sollen in Österreich zahlreiche Bezirksgerichte geschlossen werden – so auch jenes in Feldkirchen.

Dem Bezirksgericht Feldkirchen droht die Schließung © Carmen Heller

Die Mitarbeiter vieler Bezirksgerichte in Österreich sind derzeit besorgt um ihren Arbeitsplatz. In einem internen Arbeitspapier des ehemaligen Justizministeriums unter Josef Moser (ÖVP) ist nämlich von der Schließung zahlreicher Bezirksgerichte in Österreich die Rede. In Kärnten beträfe dies die Gerichte in Hermagor, Ferlach, Bad Eisenkappel/Želesna Kapla und Bleiburg/Pliberk sowie jenes in Feldkirchen.