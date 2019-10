Alfred Haselmaier führt die Besucher am Sonntag auf Schloss Albeck „über die Wolken“ in das Liedgut Reinhard Meys. Haselmaier spielt mittlerweile über 300 Mey-Lieder.

Alfred Haselmaier ©

Konzert. Sonntag, 27. 10., Schloss Albeck, 11 Uhr. T el. (04279) 303