Thomas Leeb © kk/privat

Als 13-jähriger wollte Thomas Leeb Mädchen beeindrucken und lernte deshalb Gitarre spielen. Der Sohn eines Hoteliers von der Turracher Höhe verliebte sich stattdessen in sein Instrument, spielte mit 15 sein erstes Solokonzert und mit 17 produzierte er das erste Album. Zwei Jahrzehnte später ist er ein weltweit gefragter Gitarrist für Konzerte und Festivals in Amerika, Südamerika, Asien, Europa und Südafrika. Manchmal erweckt Leeb den Eindruck, mit 20 Fingern zu spielen. Sich selbst nennt er den weltberühmtesten unbekannten Gitarristen, was so nicht stimmt, denn Leeb unterrichtet seit Jahren an Musikschulen und Universitäten in Kalifornien und auch seine CD „Desert Pirat“ wurde bereits ausgezeichnet. Karten für das Konzert sind bei Pearle in Feldkirchen erhältlich.



Konzert. Freitag, 25. 10., Amthof Feldkirchen, 20 Uhr.

Tel. (04276) 299 57