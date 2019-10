Eine Veranstaltung der neuen Klar!-Region am Wachsenberg am 5. November ist der Auftakt für Maßnahmen und Vernetzung rund um das Thema "Wald und Klimawandel".

Der Klimawandel setzt dem Wald zu, Waldbewirtschaftung wird sich verändern müssen © APA/BUNDESHEER/CHRISTIAN DEBELAK

Die neue Region "Klar! Tiebeltal und Wimitzerberge" ist eine Modellregion, welche die möglichst frühe Anpassung und Bewältigung des Klimawandels mit diversen Projekten zum Ziel hat. Sie umfasst das Tiebeltal und Wimitzerberge, ihr gehören die Gemeinden Feldkirchen, Himmelberg, Steuerberg und St. Urban an. Gemeinsam lädt man nun am Dienstag, dem 5. November von 12.30 bis 17 Uhr zu einer interessanten Veranstaltung: "Unser Wald im Klimawandel". Man trifft sich im Gasthaus zum Alten Messner am Wachsenberg und es gibt eine Exkursion in umlegende Waldflächen.