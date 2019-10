Facebook

Das Aupa-Tal zeichnet sich durch seine Unberührtheit aus © PR CREATIVE/KK

Wenn man dem ehemaligen Steuerberger Kasper Nickles vor 14 Jahren gesagt hätte, dass sein weiteres Leben in einem italienischen Bergdorf im Nirgendwo stattfinden wird, dann hätte er ungläubig den Kopf geschüttelt. Aber wie es so oft ist, bringt die Liebe vieles zustande. Diese führte ihn ins Bergdorf Dordolla im Aupa-Tal, eine knappe Autostunde hinter der österreichischen Grenze.

Dort lebt der 40-Jährige nun mit seiner Frau Marina und seinen beiden Kindern Cosme (11) und Josef (10). Der studierte Landwirt hat dem Bergdorf neues Leben eingehaucht und sorgt mit einer nachhaltigen Landwirtschaft und mit einem Urlaub am Bauernhofbetrieb dafür, dass auch die anderen Dorfbewohner mehr gegen die Abwanderung unternehmen.