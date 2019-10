Nach Pensionierung des Direktors werden BRG und HAK als Bundesschul-Cluster geführt. Es ist der erst zweite dieser Art in Österreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cluster-Leiter Herwig Klautzer sieht viele Möglichkeiten in der neuen Organisationsform © SCHUSSER

Mit Ende des vergangenen Schuljahres trat Walter Olsacher, langjähriger Direktor der Handelsakademie(HAK) in Feldkirchen, die Pension an – sein Posten wurde somit vakant. Dieser wurde jedoch nicht nachbesetzt. Die Bildungsdirektion Kärnten entschied sich nämlich dafür, die HAK ab dem laufenden Schuljahr mit dem Bundesrealgymnasium zu einem Bundesschul-Cluster zusammenzuschließen. Es ist, nach jenem im steirischen Bad Aussee, der erst zweite Cluster in Österreich.