Der Obmann des „Young Culture Club Straßburg“ René Wallner und sein Stellvertreter Matthias Süßenbacher (von links) © PRIVAT

"Am Land gibt es eher volkstümliche Musik. Wir möchten den jungen Leuten, aus der Region, die andere Interessen haben, eine entsprechende Bühne bieten“, sagt René Wallner, Obmann des „Young Culture Clubs“ in Straßburg. Dieser veranstaltet zum 8. Mal die Reihe „Rocktober“ mit der „Rocknight“, die heute stattfindet, und der „Helloween Party“ am 31. Oktober, bei der die Gäste mit einem „Hello“ willkommen geheißen werden.