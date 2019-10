Gemeinsames Gebet für den am Mittwoch im 72. Lebensjahr verstorbenen Regionsvordenker findet am Freitag, 25. Oktober, statt.

Pliemitscher, Retter des Kärntner Blondviehs © KK/Privat

Der Altbauer vulgo „Schütz“ hat seinen Hof für immer verlassen, er hat sein Tagwerk vollbracht. Raphael Pliemitscher, Land- und Gastwirt in Eberstein, ist am Mittwoch völlig unerwartet im 72. Lebensjahr verstorben. Tiefe Trauer herrscht nicht nur im Görtschitztal, sondern weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Die Entwicklung des Bauernstandes und der Region war ihm Lebensaufgabe.



Das gemeinsame Gebet für Raphael Pliemitscher findet am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Eberstein statt. Am Samstag, 26. Oktober, wird der Altbauer vulgo „Schütz“ - nach der Seelenmesse um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Eberstein - zu Grabe getragen.