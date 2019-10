Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

20 junge Darsteller braucht man auf alle Fälle für das Weihnachtsmusical © Sabine Hoffmann

Am 24. Dezember wird in der evangelischen Kirche in Waiern jedes Jahr ein Weihnachtsspiel aufgeführt. Das erweitert man nun auf ein „Weihnachts-Minimusical“, gespielt von Kindern und Jugendlichen. Es geht dabei um die Jesus-Geschichte, die nacherzählt wird. Das Musical von "Adonia", einem Verlag für Schulmusicals, heißt "Das Flötenmädchen" und erzählt die Jesus-Geschichte. "Aber es hat auch noch einen anderen Fokus", erklärt Jugenddiakonin Salome Gebhardt. §Es geht in dem Stück um ein Mädchen, das mit seinem Flötenspiel armen Menschen Freude bereitet." Nun suchen die Organisatoren junge Darsteller, welche „die schönste Geschichte der Welt nachspielen“, so heißt es in einem Aufruf, der veröffentlicht wurde.