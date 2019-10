Rochade Wechsel im Feldkirchner Stadtrat steht bevor

Herwig Tiffner (Freiheitliche in Feldkirchen) übergibt – aus beruflichen Gründen – seine Funktion an Fraktionskollegen Helmut Kraßnig.

In der Feldkirchner Gemeindepolitik kommt es zu einer Rochade © Weichselbraun

Zu einem Wechsel wird es in der Gemeinderatsfraktion der Freiheitlichen in Feldkirchen – voraussichtlich in der Sitzung am 11. November – kommen. Und zwar gibt Herwig Tiffner seine Stadtratsfunktion an seinen Fraktionskollegen Helmut Kraßnig weiter.

Als Hauptgrund für seinen Abgang nennt Tiffner die Zeit und den Arbeitseinsatz, den sein Unternehmen, eine KFZ-Werkstätte, erfordern würde. Ein Mitgrund sei aber auch das Hick-Hack mit der Landespartei gewesen. Wie berichtet wurde Tiffner im Frühling 2018 aufgrund nicht vorgelegter Gerichtsurteil-Unterlagen aus der Partei ausgeschlossen. Tiffner sprach von einer Verschwörung nach interner Kritik und wollte gegen seinen Ausschluss vorgehen – habe es dann aber gelassen und die Entscheidung akzeptiert.