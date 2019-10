Facebook

Dieter Vogl © Proprentner

Nach seinem veterinärmedizinischen Studium in Wien zog der gebürtige Weitensfelder Dieter Vogl 1976 wieder in seine Heimat zurück. Vogl war bereits Tierarzt in zweiter Generation und führte 17 Jahre lang die Praxis, die vorher von seinem Vater betrieben wurde, in Weitensfeld weiter. Mittlerweile ist der 71-Jährige in Pension und engagiert sich unter anderem auch beim Bildungswerk St. Veit als stellvertretender Obmann.