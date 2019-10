Das EU-Projekt „Rock the Alps“ war zu Gast in Ossiach. 23 Teilnehmer aus Slowenien, Italien und Österreich diskutierten über die Herausforderung, Schutzwälder mit Steinschlaggefahr zu managen.

Die Arbeit unter Steinschlag-Gefahr ist besonders herausfordernd © KK/Gemeinde

"Rock the Alps" so nennt sich ein Training für Forstarbeiter, das ihnen bei Arbeiten in Schutzwäldern mit Steinschlaggefahr helfen soll. Dieses EU-Projekt war in der Forstlichen Ausbildungsstätte in Ossiach zu Gast.