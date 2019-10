Haus Landskron am Ossiacher See soll um 4,4 Millionen Euro saniert werden. Erhöhung der Rücklagen entzweit Wohnungseigentümer.

Ossiacher See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Haus Landskron am Ossiacher See soll saniert werden. Unter den Eigentümern herrscht Uneinigkeit © (c) Weichselbraun Helmuth

Das Haus Landskron mit etwa 330 (Ferien-)Wohnungen zählt mit seiner terrassenartigen Bauweise zu den markantesten Gebäuden am Ossiacher See. Nun sorgt eine Entscheidung der Wiener Hausverwaltung „Donath“ für Diskussion bei den Wohnungseigentümern. Das Objekt soll um 4,4 Millionen Euro renoviert werden. Allein 2,6 Millionen sollen in die Sanierung der Tiefgaragen fließen. Weitere Brocken sind Wasser- und Abwasserleitungen, Dach sowie Brandschutztüren.