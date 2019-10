Facebook

Die Kleine Zeitung sucht die besten Projekte in der Region © (c) Getty Images/Hero Images (Hero Images)

Sie sind die kleinen Leuchttürme, die quer durch Kärnten und Osttirol verteilt strahlen: ehrenamtliche Projekte und Initiativen für die Gesellschaft, Umwelt und Demokratie. Angetrieben vom Bedürfnis, für die Region und deren Bewohner etwas zum Besseren zu bewegen, schlicht und einfach zu helfen.



Wie stark das Ehrenamt und infolge dessen die Projekte und Initiativen gelebt werden, hängt laut Sascha Ferz, Professor am Zentrum für Soziale Kompetenz an der Karl-Franzens-Universität Graz, von mehreren Faktoren ab. Eine davon sei die Rahmenbedingung, die der Staat dafür festlege. Je besser die Bedingung sei, desto größer sei die Freiwilligkeit. In Kärnten und Osttirol gibt es ehrenamtliche Projekte und Initiativen, die bereits lokal Wellen schlagen, wie etwa Essensrettungen in Villach und Klagenfurt, oder auch Impulse für das Dorfleben in der Gemeinde Liebenfels.



„Das, was im Ehrenamt geleistet wird, könnte die Öffentlichkeit nie bezahlen“, betonten auch die Landesräte Martin Gruber (ÖVP) und Daniel Fellner (SPÖ) bei der jüngsten „Stille Helden“-Gala.