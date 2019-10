Facebook

HOGAST-Preisverleihung in Salzburg © HOGAST/Franz Neumayr

Das Mountain Resort Feuerberg wurde ausgezeichnet – und das gleich zweifach. Und zwar mit dem HOGAST-Arbeitgeber-Award in Gold und der Höchstbewertung, vier Lilien, im neuen RELAX-Guide 2020. "Das zeigt, dass wir unsere Überzeugung, 'Qualität in der Hotellerie beginnt bei der Qualität der Arbeitsplätze' erfolgreich umsetzen können", heißt es seitens des Resorts. "Gäste haben ein ausgezeichnetes Sensorium für das Klima – auch für das Arbeitsklima – in ihrem Hotel. Wir, vom Mountain Resort Feuerberg, sind sehr stolz darauf, zu den zehn besten Wellnesshotels Österreichs zu zählen, mit den – und wegen der – besonders zufriedenen Menschen, die hier arbeiten."