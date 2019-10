Initiative lud zum Informationsvortrag. Vorschläge der Bürger für die Entschärfung der Strecke werden jetzt an die Behörde übergeben.

Gerhard Kraßnig (links) und Lothar Vogel luden zu Vortrag und Diskussion © SPRINGER

Rund 3000 Fahrzeuge täglich – das hat eine Messung der Frequenz in der Feldkirchner Ortschaft Haiden ergeben. Obwohl dort eine Beschränkung von 50 Stundenkilometern besteht, liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 75 Stundenkilometern. Seit 18 Jahren kämpfen Lothar Vogel und Gerhard Kraßnig für eine Verkehrsberuhigung. Außer Verkehrsinseln und einer fragwürdigen Straßenverengung sei noch nicht viel passiert, sagen die beiden. „Es wird nichts für unser Anliegen getan, wir fühlen uns nicht ernst genommen“, erklärt Vogel in seinem Vortrag, zu welchem er gemeinsam mit Kraßnig am Samstagnachmittag geladen hatte.