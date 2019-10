Aktueller Werbespot für die Limo wurde in Mittelkärnten gedreht. In zwei Tagen war der Spot abgedreht.

Orangenpressen im Weingarten in St. Georgen © KK/SCREENSHOT FRUCADE

Frucade, den Fruchtlimonadenklassiker gibt es in Österreich seit 1952. Für den aktuellen TV-Werbespot haben sich die Frucade-Bosse nun den Längsee und seine Umgebung als Film-Location ausgesucht. Fündig geworden sind die Filmleute im Weingarten von „Georgium“-Winzer Marcus Gruze und am „Schrattenfeld-Hof“ von Werner Schratt. „Die Vorgabe für den Drehort war, es muss ein Weingarten samt See im Hintergrund in Kärnten sein“, erinnert sich Schratt.