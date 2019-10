Facebook

Passend zum Thema wurden auch Speisen einzelner europäischer Länder serviert © Hannes Steinmetz

Es einfach zu wagen und so eine wertvolle Erfahrung zu machen - diesen Ratschlag gaben Schüler und Absolventen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in St. Veit ihren Mitschülern am Freitagvormittag mit auf den Weg - und zwar im Rahmen der diesjährigen Vorstellung des Projektes "Erasmus+". Dieses ermöglicht Schülern, während und auch nach der Schule ein Praktikum im europäischen Ausland zu absolvieren.