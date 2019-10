Nach Unfall auf der Friesacher Straße gibt es am Samstag ein Benefiz-Stockturnier mit WAC-Überraschung.

Großes Stockturnier in der Mehrzweckhalle St. Urban © Markus Traussnig

Am Samstag,18. Oktober, wird in der Mehrzweckhalle in St. Urban ein Benefiz-Stockturnier durchgeführt. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt jener Familie aus St. Urban zugute, die vom schrecklichen Verkehrsunfall auf der Friesacher Straße, auf der Höhe Abfahrt Althofen, betroffen ist.