Bei Forstarbeiten in Himmelberg verletzte sich ein Gnesauer schwer: Der Mann wurde von Arbeitskollegen erstversorgt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein 24-jähriger Mann verletzte sich bei Forstarbeiten (Symbolfoto) © Juergen Fuchs

Am Dienstag um die Mittagszeit ereignete sich in einem Hochwald in Himmelberg ein Forstunfall: Ein 24-jähriger Mann aus Gnesau war als Angestellter einer Forstverwaltung mit Durchforstungsarbeiten beschäftigt.