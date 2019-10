Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Borghetti und Costa spielen traditionelle Musik aus dem Süden Brasiliens © Eduardo Rocha - Fotografia (Eduardo Rocha)

Renato Borghetti und Yamandu Costa sind seit vielen Jahren befreundet und wohl die zwei international bekanntesten Instrumentalisten aus Südbrasilien – der eine als Virtuose am Knopfakkordeon, der andere an der siebensaitigen Gitarre. In ihrem Duoprojekt präsentieren sie die für den brasilianischen Süden typische musica gaúcha, also traditionelle Musik, zu der Milonga, Polka, Vãnerao,, Chamamé und Fandango zähen sowie all jene Mischformen, die durch die Begegnung deutscher, böhmischer und italienischer Auswanderer mit den schwarzen Rhythmen Afrikas und den Traditionen der Indios im Süden Brasiliens entstanden sind. Die Seele der Pampa lassen die beiden dabei auf Jazz, Tango und Kammermusik treffen.