Diakonie de La Tour Werkstatt soll Stadt St. Veit beleben, Inklusion fördern

Diakonie de La Tour plant Stadtwerkstatt in St. Veit, nach Feldkirchen die zweite in Kärnten. Zwölf Klienten mit Beeinträchtigung finden Beschäftigung.

Sonja Pertl und Klement Wurmitzer von der Diakonie de La Tour bei den Bauarbeiten in St. Veit © Wilfried Gebeneter

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Mit Februar 2020 eröffnet die Diakonie de La Tour eine Stadtwerkstatt in der Innenstadt in St. Veit. Sie mietet dafür die 208 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Dr.-Karl-Domenig-Straße 1. Zuletzt befand sich dort das Elektronikunternehmen Niedermeyer, der 2013 seinen Betrieb schloss.