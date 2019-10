Volksschule Sörg wird, als dritte Bildungseinrichtung in Kärnten, zur Fairtrade-Schule. Es ist die siebente Zertifizierung der Glantaler Schule.

Die Sörger Schüler beschäftigen sich mit fairem Handel © Fairtrade

Ein halbes Dutzend Auszeichnungen und Zertifizierungen konnte die Volksschule Sörg in den vergangenen Jahren bereits erlangen. So kann die Liebenfelser Bildungseinrichtung die Prädikate "Ökologschule/Umweltzeichenschule/Klimabündnisschule", "Bewegte Schule/Sportgütesiegelschule", "Singende Klingende Schule", "Erste- Hilfe-Fit Schule", "M.I.N.T Gütesiegelschule" und "eEducation Expert+ Schule" vorweisen. Jetzt kommt ein weiteres Gütesiegel dazu. Die Schule wird in wenigen Tagen von Fairtrade Österreich als Fair-Trade-Schule ausgezeichnet.