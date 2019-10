Facebook

Die beiden verletzten Personen wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © KLZ/Rehfeld

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr auf der B 95. Ein 54-jähriger Mann aus Bad Kleinkirchheim fuhr mit seinem Pkw von Himmelberg kommend in Richtung Gnesau. In Winklern in der Gemeinde Himmelberg bekam er nach eigenen Angaben einen Hust- und Niesanfall. Er geriet daraufhin mit seinem Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite und prallte ungebremst frontal in einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 75-jährigen Mann aus Maria Saal gelenkt wurde. Ein 28-jähriger Rumäne, der hinter ihm fuhr, konnte mit seinem Wagen noch nach links ausweichen. Er streifte aber mit der rechten Fahrzeugseite den Pkw des 75-Jährigen.