Das Arbeitsinspektorat prüft den Arbeitsunfall, der sich Dienstagmittag in der Nähe des Flughafens Klagenfurt ereignete.

In der Lagerhalle ereignete sich der tragische Arbeitsunfall. Eine Mauer stürzte ein, ein Mann starb © GERT EGGENBERGER

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall, bei dem am Dienstag in einem Firmengebäude in der Klagenfurter Manhartstraße ein 40-jähriger Feldkirchner ums Leben gekommen ist, hat das Arbeitsinspektorat die Ermittlungen aufgenommen.