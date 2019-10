Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen rufen am Samstag zum Fest in das Feuerwehrzentrum mit Kulinarik, Geräteschau und einer Feuerlöschervorführung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Steinthaler kk

Unter dem Motto „Wir kommen, wenn Sie rufen, kommen auch Sie, wenn wir sie rufen“ veranstaltet die Kammeradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen am Samstag wieder ihr jährliches Fest im Feuewehrzentrum.

Kulinarisch geht es bereits ab 11 Uhr los. Serviert werden Schweinsbraten, Polentanudeln und Kirchtagssuppe sowie süßer Reindling. Wissenswertes über die Arbeit der Mitglieder erfahren die Besucher bei der Geräteschau. Auch eine Feuerlöschervorführung steht auf dem Programm. Für die Kleinsten steht eine Hupfburg vor Ort. Ab 20 Uhr kann dann zur Musik der „Alpenspezis“ getanzt werden. In der Kellerbar spielt „Zeitlos“. Karten kosten im Vorverkauf fünf und an der Abendkasse sieben Euro und sind bei den Mitgliedern erhältlich.



Feuerwehrfest. Samstag, 12. 10., Feuerwehrzentrum Felkirchen, ab 11 Uhr. Tel. (04276) 33 00