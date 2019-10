Dienstagmittag kam es in der Nähe des Flughafens Klagenfurt zu einem tragischen Unfall. Eine Zwischenmauer stürzte in einer Halle ein und traf einen 40-Jährigen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Bei dieser Lagerhalle ereignete sich der tragische Arbeitsunfall. Eine Mauer stürzte ein, ein Mann starb © Kleine Zeitung/Lerchbaumer

In einer Halle in der Nähe des Klagenfurter Flughafens kam es Dienstagmittag zu einem tragischen Unfall. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte dort um 11.20 Uhr eine Zwischenwand ein und traf einen 40-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Feldkirchen. "Der Unfall ist bei Abrissarbeiten in der Lagerhalle passiert", sagt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten.