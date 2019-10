Facebook

Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die waren sehr arm und mussten auch noch ihre letzte Kuh verkaufen. Der Mann zog mit ihr zum Markt und da traf er einen seltsamen Kerl, welcher ihm gut zuredete, doch seine Kuh gegen einen Topf einzutauschen. Du wirst es sicher nicht bereuen, meinte dieser noch, und der Mann war einverstanden. Was aber seine Frau davon hielt, wie die beiden dann zu den köstlichsten Speisen kamen - und was später der König in ihrer armseligen Stube zu suchen hatte, das verrät das Figurentheater "Namlos Gernot Nagelschmied" am Freitag, 11. Oktober, bei der Vorstellung "Der Zaubertopf" im Feldkirchner Amthof (16 Uhr).