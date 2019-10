Ein 30-Jähriger stahl in den letzten Tagen Zigaretten, Whiskey, Cremen und mehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei nahm den Polen vorübergehnd fest © Weichselbraun

Beamte der Polizeiinspektion Patergassen konnten einen 30-jährigen Arbeiter aus Polen als jenen Täter ausforschen, der in den letzten zwei Tagen in einem Einkaufsmarkt in Patergassen Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen hat. Unter anderem ließ er eine Stange Zigaretten, drei Flaschen Whiskey, Deos und Cremen mitgehen.