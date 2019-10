Facebook

Die MS Landskron wurde am Freitag für immer aus der Drau gekrant © (c) Markus Traussnig

Eine bewegte Ära ging am Freitag zu Ende. Nach 35 Jahren legte die MS Landskron zum allerletzten Mal am Drauufer an. Das rund 70 Tonnen schwere und 28 Meter lange Passagierschiff wurde in einer aufwendigen Aktion aus dem Wasser gekrant.