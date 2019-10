Facebook

Die „Café Tasse“ befindet sich schräg gegenüber der Marktkanzlei am Krämermarkt © Privat

Süßigkeiten, Kleidung oder Hausmannskost gehören am Krämermarkt am St. Veiter Wiesenmarkt dazu – Café gehört dort noch zu den etwas selteneren Angeboten. Mit der „Café Tasse“, einem Coffee-to-go-Stand, ist die Bodensdorferin Sara Vadoc-Buttazoni am Markt vertreten. „Vor zwei Jahren konnte ich den Stand schräg gegenüber der Marktkanzlei, den einst mein Bruder mit einem anderen Produkt betrieb, ergattern. Heuer bin ich das zweite Jahr am Wiesenmarkt dabei und es ist für mich etwas Besonderes, da ich schon als Kind immer hier war“, sagt Vadoc-Buttazoni, die von Eiskaffee über und Kaffee mit Vanillegeschmack bis hin zum Irish Coffee ausschenkt.