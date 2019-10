Am 5. Oktober sind alle Leser der Kleinen Zeitung eingeladen, die Gründung des Regionalbüros Spittal vor 30 Jahren und die Eröffnung des Büros im Rathausmarkt zu feiern.

Ablauf. Das Fest dauert von 10 bis 14 Uhr. An Marktständen werden gratis Essen und Getränke geboten. Es gibt auch Popcorn und Eis sowie ab Mittag eine Geburtstagstorte.

Musik. Von 10.45 bis 11.45 Uhr hat der Spittaler Sänger Elto seinen Auftritt, um 12.45 Uhr folgen „Die Jungfidelen“ aus dem Mölltal.

Kinder. Beim „Kleine-Kinderzeitung-Stand“ können Kinder eine Titelseite malen, sich schminken lassen und am Glücksrad drehen.

Gewinnspiel. Neben der Bühne ist ein Stand, bei dem Gewinnspielkarten ausgefüllt werden können. Die Verlosung findet um 13.45 Uhr statt.

Führungen. Unser neues Büro kann um 11.30 und 13 Uhr besichtigt werden.

Fotostand. Auf unserer Holzschaukel kann sich jeder Besucher fotografieren lassen und als Erinnerung eine eigene Titelseite herunterladen.

Kontakt. Redaktion Oberkärnten

Am Rathausplatz 1/5, 9800

Spittal. Telefon (04762) 55 56 11

E-Mail: spittal@kleinezeitung.at

Öffnungszeiten. Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr.