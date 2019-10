Facebook

Können Giraffen wirklich nicht husten? Und warum haben diese Tiere eigentlich so einen langen Hals? Diesen und vielen weiteren Fragen geht Joesi Prokopetz auf den Grund. Beantwortet werden sie am Freitagabend auf Schloss Albeck. Prokopetz neues Programm trägt den Titel „Können Giraffen wirklich nicht husten? – Eine kabarettistische Loesung“.

Der Liedermacher, Musiker, Autor und Kabarettist verspricht den Zuschauern einen Abend mit reichhaltigen Themen, lustigen Geschichten, Episoden, Texten und Couplets, bei denen er auch selbst zur Gitarre greift. Im neuen Programm sagt Prokopetz, was man nie auf Facebook zu fragen wagt, und erzählt, was Postamtsdirektorsgattinnen und Hofratswitwen in einschlägigen Konditoreien miteinander sprechen.



Kabarett. Freitag, 4. 10., Schloss Albeck, 20 Uhr. Tel. 0650-575 20 66