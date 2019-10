Facebook

Gerhard Herbst (Mitte) ist auch heuer wieder der Festredner in St. Veit © Wilfried Gebeneter

Bei zahlreichen Festakten wird der 99. Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung von 1920 gedacht. Einige davon finden auch in der Region Mittelkärnten statt. In Feldkirchen lädt der Kärntner Abwehrkämpferbund (KAB) am Mittwoch, dem 9. Oktober, um 19 Uhr zur Gedenkfeier. Die Festreden beim Kriegerdenkmal in St. Ulrich halten Bürgermeister Martin Treffner und KAB-Obfrau Christine Weißmann. In St. Veit gedenkt man ebenfalls am 9. Oktober, und zwar um 18.30 Uhr. Festredner am 10.-Oktober-Platz sind Bürgermeister Gerhard Mock und und KAB-Ortsobmann Gerhard Herbst.