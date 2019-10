Facebook

Das Studienjahr hat wieder begonnen: Jetzt heißt es, sich zu orientieren © APA/HERBERT NEUBAUER

„Bessere Chancen“

Joanna Altersberger (20): Ich möchte auf der Wirtschaftsuniversität in Wien eine Kombination aus Wirtschaftsrecht und Jus studieren. Ich habe mich für das Studium entschieden, weil mir das Lernen sehr leicht fällt und man als Akademikerin bessere Karrierechancen hat. Ich freue mich schon auf die Stadt Wien mit all ihren Möglichkeiten, aber es wird für ein Mädl vom Land, wie ich eines bin, in der Großstadt sicher nicht so einfach sein. Ich wohne jetzt in Patergassen.