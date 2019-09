Gemeinde Frauenstein gab heute bekannt, dass die Wimitzer Berge bei ORF-Sendung vertreten sind. Ausstrahlung am 3. Oktober.

Die Wimitzer Berge © KK/Facebook Gemeinde Frauenstein

Und wieder hat es eine Naturschönheit aus Mittelkärnten in die Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" geschafft. Wie die Gemeinde Frauenstein am Montag mitteilte, wurden die Wimitzer Berge als Kandidat nominiert. Die Ausstrahlung im ORF soll am Donnerstag, 3. Oktober, erfolgen. Um 19 Uhr wird das Projekt auf ORF 2 bei der Sendung "Kärnten heute" präsentiert.