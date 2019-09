Am kommenden Samstag, dem 5. Oktober, findet in Glanegg der Sicherheitstag statt. Spektakuläre Schauübungen verschiedener Organisationen stehen am Programm.

Unter anderem steht eine Show der Österreichischen Rettungshundebrigade am Programm © Veranstalter

Die Landung des Polizeihubschraubers, eine Vorführung der Rettungshundebrigade oder eine Seilbergeübung der Bergrettung - diese Punkte stehen unter anderem am Sicherheitstag am Programm. Am Samstag, dem 5. Oktober, heulen in ganz Österreich nicht nur die Zivilschutz-Sirenen - in der Zeit von 10 bis 14 Uhr findet beim Feuerwehr-Rüsthaus in Glanegg der großangelegter Sicherheitstag statt. Durchgeführt wird er von der Gemeinde Glanegg und dem Kärntner Zivilschutzverband gemeinsam mit allen Einsatz- und Rettungsorganisationen.