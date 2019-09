Am Freitag kam es im Gemeindegebiet von Ebene Reichenau zu einem Unfall. Ein Lkw-Lenker gab an, dass er aufgrund von Übelkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Freitagvormittag gegen 10 Uhr kam ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Lkw in der Gemeinde Ebene Reichenau rechts von der B 88 ab und kippte in den Straßengraben.