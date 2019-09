Feldkirchen trennt sich vom E4-Fonds

Facebook

Finanzreferent Lang bezeichnet den E4-Fonds als "Sparschwein der Stadt" © Manfred Schusser

Bringt man jetzt Klage ein, oder nicht? Diese Frage wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend heftig diskutiert. Und zwar ging es um bis zu 5000 Euro an Negativzinsen, die der Stadtgemeinde Feldkirchen von einer Bank möglicherweise noch zustehen könnten. Nach langen Diskussionen sprach sich der Gemeinderat zumindest fürs Erste mehrheitlich dagegen aus, rechtliche Schritte einzuleiten. Grund dafür war der hinsichtlich möglicher Kosten vergleichsweise geringe Betrag und der unsichere Ausgang eines Verfahrens.

Auch in einem weiteren Punkt beschäftigte sich der Gemeinderat mit den Finanzen, genauer gesagt mit dem E4-Fonds – dieser ist derzeit rund 5,8 Millionen Euro schwer. Vizebürgermeister, Finanzreferent Karl Lang (SPÖ), sprach in seinen Ausführungen vom „Sparschwein der Stadt, das aber nicht geschlachtet, sondern nur verändert“ wird. Der derzeitige E4-Fonds rentiere sich nicht mehr, deshalb ging dieser mit gestrigem Tag in den „Espa Bond Euro Reserva“ über. Während der E4-Fonds hauptsächlich aus österreichischen Staatsanleihen bestehe, handle es sich beim „Espa Bond Euro Reserva“ um Anleihen von EU-Staaten. Lang: „Das Risiko bleibt das gleiche.“ Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Umwandlung aus.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde eine Erhöhung der Ortstaxe. „Wir haben uns bei anderen Gemeinden in der Region erkundigt. Im Vergleich dazu sind wir mit 1,2 Euro sehr weit günstig“, sagte Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). „Mit den vorgeschlagenen 1,50 Euro wären wir im Durchschnitt.“ Die Neuerung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.