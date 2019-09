Experten sprechen am Montag, dem 30. September, im Amthof Feldkirchen über Störungen des Sozialverhaltens, Magersucht, Selbstverletzung und Suizid.

Die Vorträge befassen sich mit aktuellen Themen der Kinder- und Jugendpsychologie © Fotolia/kmiragaya

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum Klagenfurt lädt man zu einer Vortragsreihe, die auch Station in Feldkirchen macht. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Am Montag, dem 30. September um 18 Uhr spricht Oberärztin Ellen Auer-Welsbach über die "Anorexia nervosia", übersetzt etwa mit "nervlich bedingte Appetitlosigkeit", hinlänglich bekannt unter "Magersucht", eine Krankheitsform aus dem Bereich der Essstörungen.