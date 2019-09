Mit dem "Genuss-Oscar" wurden die Produkte der Familie Prossegger in Steuerberg ausgezeichnet. Auch die "Schule am Bauernhof" wird angeboten.

In Mittelkärnten am Markt

Martina und Herwig Prossegger mit den Söhnen Clemens (links) und David (rechts) © KK/Iris Stark

In dritter Generation führen Herwig und Martina Prossegger einen reinen Biobetrieb in Steuerberg, genauer gesagt in der Fuchsgruben. Die Bio-Wiesenmilch wird an die Oberkärntner Molkerei geliefert, in Planung sind derzeit auch noch weitere Produkte. „Unsere Süßrahmbutter sowie das Cremejoghurt wurden beim ,Genuss-Oscar’ mit Bronze ausgezeichnet. Wir entwickeln schon Etiketten, weil wir diese Produkte im kleinen Rahmen auch direkt bei uns am Hof verkaufen möchten“, sagt Martina Prossegger.