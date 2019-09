Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Constantin Staus-Rausch, hier bei einer Tasse Tee in seinen Wohnräumen, führt durch sein Schloss Grades. © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Der Tag des Denkmals widmet sich heuer König Richard I Löwenherz, Kaiser Maximilian I und Philosoph Ludwig Wittgenstein. Sie lebten jeweils in für Kärnten wichtigen baukulturellen Epochen. Löwenherz und Kaiser Maximilian werden mit Friesach in Verbindung gebracht. Löwenherz hielt sich in Friesach auf, wissenschaftlich wirft das noch Fragen auf. „Aber die Beziehung Maximilians zu Friesach ist mit zahlreichen Privilegien gut dokumentiert“, heißt es vom Bundesdenkmalamt. Die Besucher des Tages des Denkmals erkunden deshalb am Sonntag mit dem ehemaligen Landesarchivdirektor Wilhelm Wadl die Burg auf dem Petersberg, die Heiligblutkirche und den Fürstenhof. Treffpunkt ist bei der Konditorei Craigher um 10 Uhr.