Nationalratswahl So haben die Parteien im Bezirk abgeschnitten

Um 16 Uhr hat in Feldkirchen das letzte Wahllokal geschlossen. Die Ergebnisse aller Gemeinden lesen Sie in unserem Wahlticker!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In insgesamt 33 Wahllokalen konnten heute die Stimmen abgegeben werden © APA/HELMUT FOHRINGER

Um 17.57 Uhr sind alle zehn Feldkirchner Gemeinden ausgezählt (Gemeindezahlen unten). Die Ergebnisse mancher Gemeinden stechen dabei hervor. So war die SPÖ in nur einer Gemeinde, nämlich in Glanegg, stimmenstärkste Partei. In der Gemeinde des SPÖ-Bürgermeister Guntram Samitz erreichte man 34,8 Prozent. Mit drei Prozentpunkten Abstand verwies man dort die ÖVP auf Platz zwei. Apropos SPÖ: Diese konnte in der Gemeinde Gnesau - entgegen dem Trend - stark zulegen und hatten einen Zuwachs von 4,98 Prozent. Der Wahlsieger ÖVP konnte dort "nur" 4,86 Prozent zulegen.